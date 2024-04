Evento em Sorriso reúne mais de 560 crianças em comemoração à Semana da Literatura Infantil

Mais de 560 estudantes, com idades entre 0 e 13 anos, participaram da 1ª edição da Semana da Literatura Infantil que aconteceu nos dias 11, 17 e 19 de abril nas bibliotecas Container (Zona Leste) e Monteiro Lobato (área central), em Sorriso. Entre as instituições municipais de ensino com maior número de participantes estava a Escola João Papa II (212); seguida pela Escola Leonel de Moura Brizola (180); Escola Bela Vista (120); além de 30 frequentadores assíduos da Biblioteca Container e 23 professores.

