Feagro-MT e SMEA: Parceria para o Fortalecimento do Agronegócio Brasileiro

A Federação dos Engenheiros Agrônomos do Estado de Mato Grosso (Feagro-MT) e a Associação Mineira dos Engenheiros Agrônomos (SMEA) firmaram, nesta semana, um Acordo de Cooperação Técnica e Científica com o objetivo de fortalecer o debate de temas de interesse nacional, a troca de experiências profissionais e a promoção do desenvolvimento sustentável do agronegócio brasileiro.

