Feira de Produtores da Agricultura Familiar reúne mais de 20 mil visitantes em Cuiabá

A 1ª edição da Feira de Produtores da Agricultura Familiar registrou resultados acima do esperado pela comissão organizadora. O evento, que ocorreu na Praça Alencastro, reuniu mais de vinte mil visitantes e arrecadou quase R$ 50 mil, mesmo com horário de comercialização reduzido devido à chuva. O festival aconteceu na última quarta-feira (19) e contou com a participação de cerca de 45 produtores da Baixada Cuiabana. A iniciativa é da Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria de Agricultura, Trabalho e Desenvolvimento Econômico, que coordena as ações do Programa Agro da Gente, implantado pela gestão Emanuel Pinheiro.

