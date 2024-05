Feiras agropecuárias no RS são adiadas devido a fortes chuvas

Como prevíamos ontem, as feiras agropecuárias que seriam realizadas este mês no Rio Grande do Sul estão sendo adiadas ou suspensas. A 36ª Fenovinos, que aconteceria em Santa Margarida do Sul, foi suspensa e ainda não tem data prevista. A prefeitura, em parceria com a Associação de Produtores Rurais do município e a Associação Brasileira de Criadores de Ovinos suspenderam temporariamente o evento, considerando a publicação do Decreto 57.596, que coloca o Rio Grande do Sul em Estado de Calamidade Pública em função das fortes chuvas.

