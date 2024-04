GASP acompanha investigação de tentativa de agressão ao coordenador da UPA por paciente

Alto contraste

O Gabinete de Apoio à Segurança Pública do Município (GASP), acompanha com significativo interesse o desdobrar das investigações a respeito de uma tentativa de agressão, seguida de difamação, injúria, ameaça, desacato e perturbação do trabalho e sossego alheios, ocorrido na madrugada do dia 16/04, após o paciente (I.V.P. F.) de 29 anos de idade, morador do Jardim Vera Cruz, que deu entrada na unidade de traumas com suspeita de fratura em membro superior, surtar e tentar agredir fisicamente o coordenador Antonion Pereira de Oliveira, com golpes de lápis no pescoço. Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT Leia mais em MOMENTO MT



