Gestantes dos PSFs Fraternidade e Novos Campos farão visita à maternidade do HRS

Voltar para casa com o coração apaziguado. Na cabeça, o planejamento para o parto fervilhando – independente de já ter passado por essa experiência ou não, a emoção é sempre grande. E amanhã, 24 de abril, a partir das 13h30, é dia e hora de mais um grupo, desta vez das gestantes dos PSFs Fraternidade e Novos Campos sentir esse acolhimento na "Visita de Vinculação da Gestante à Maternidade", em que a ala obstétrica do Hospital Regional de Sorriso é aberta às futuras mamães. Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT Leia mais em MOMENTO MT



