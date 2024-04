Governador entrega casas do SER Família Habitação, asfalto novo e escrituras em Juara e Juína nesta sexta-feira (19)

O governador Mauro Mendes cumpre agenda, nesta sexta-feira (19.04), em Juara e Juína, onde vai entregar 75 casas populares do SER Família Habitação, asfalto novo e 1.000 escrituras de imóveis, e vai vistoriar obras e anunciar a instalação de câmeras do programa Vigia Mais MT e de lâmpadas de LED do programa MT Iluminado.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.