Grêmio faz história ao vencer Estudiantes de La Plata na Argentina

Na noite desta terça-feira (23.04), o Grêmio entrou em campo determinado a resgatar a sua história e obter a vitória contra o Estudiantes de La Plata, em uma partida crucial pela CONMEBOL Libertadores da América. Após um início intenso, as Crias de Eldorado desenharam um gol que resultou na emocionante vitória Tricolor por 1 a 0, garantindo os primeiros três pontos no Grupo C.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.