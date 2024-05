Homem mata adolescente com espada no Reino Unido O hispano-brasileiro Marcus Aurelio Arduini Monzo, de 36 anos, terá que responder por sete crimes. Ele foi preso no dia 30 de abril...

Homem matou um adolescente com espada no Reino Unido

O hispano-brasileiro Marcus Aurelio Arduini Monzo, de 36 anos, terá que responder por sete crimes. Ele foi preso no dia 30 de abril após atacar pessoas com uma espada e matar um adolescente em Londres, no Reino Unido.

