Incêndio em vegetação é controlado pelos Bombeiros em Primavera do Leste

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) combateu um incêndio em uma área de vegetação próxima à Avenida Pupunha, em Primavera do Leste, utilizando uma retroescavadeira para criar um aceiro e controlar as chamas que haviam consumido uma grande área de capim miyagi. A ação ocorreu nesta sexta-feira (26.04) e foi coordenada pela Central de Operações de Bombeiros (COB). Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT Leia mais em MOMENTO MT



