Ivete Sangalo surpreende como modelo em desfile da Misci em São Paulo Quem assistiu ao desfile da Misci nesta terça-feira (23) ficou chocado com a presença de ninguém mais, ninguém menos do que Ivete...

Alto contraste

A+

A-

Ivete Sangalo foi atração surpresa em desfile da Misci em São Paulo

Quem assistiu ao desfile da Misci nesta terça-feira (23) ficou chocado com a presença de ninguém mais, ninguém menos do que Ivete Sangalo na passarela. A famosa virou modelo por um dia, ao desfilar para a grife no Pavilhão da Bienal, localizado no Parque Ibirapuera, em São Paulo.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Publicidade

Leia mais em MOMENTO MT



• Aprenda como ensinar truques divertidos ao seu gato

• Polícia Militar prende membro de facção criminosa com duas pistolas e 522 munições

• Saúde realiza na sexta 2.º encontro de 2024 com pacientes ostomizados



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.