Jerônimo Coelho: O Herói Catarinense que Marcou a História do Brasil

Um projeto em análise na Comissão de Educação (CE) propõe incluir o nome de Jerônimo Francisco Coelho no Livro dos Heróis e Heroínas da Pátria. Engenheiro, jornalista, político e militar, ele atuou em funções importantes para o Brasil na época do Império. O PL 373/2024, do senador Esperidião Amin (PP-SC), tem como relatora a senadora Ivete da Silveira (MDB-SC).

