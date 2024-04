Kalil Baracat anuncia mais 100 quilômetros de pavimentação em Várzea Grande

O prefeito de Várzea Grande, Kalil Baracat, superou a própria meta estabelecida para seu primeiro mandato, que era de levar 200 quilômetros de asfalto para diversos bairros da cidade, atingindo todas as regiões da segunda maior cidade de Mato Grosso. No entanto, a meta inicial já havia sido alterada para 250 km, superfície já concluída neste primeiro quadrimestre de 2024. Com obras em pleno andamento, o prefeito anunciou que vai incluir no seu plano de ação mais 100 quilômetros de asfalto novo, totalizando 350 km, o equivalente à distância até Lucas do Rio Verde.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.