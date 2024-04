Lucas do Rio Verde arrecadou mais de R$ 100 mil no “McDia Feliz 2023” Organizadores do “McDia Feliz”, evento realizado todos os anos em várias cidades do Brasil para ajudar crianças e adolescentes em...

Alto contraste

A+

A-

Organizadores do “McDia Feliz”, evento realizado todos os anos em várias cidades do Brasil para ajudar crianças e adolescentes em tratamento do câncer, estiveram nesta semana com a primeira-dama e secretária de Assistência Social e Habitação de Lucas do Rio Verde, Janice Ribeiro para agradecer o apoio da Prefeitura.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Publicidade

Leia mais em MOMENTO MT



• Tráfico de Drogas Interceptado na BR 070 em Cáceres, Mato Grosso

• Avança a obra de revitalização do Parque Ecológico Claudino Frâncio

• IICA quer debater criação de selo de agricultura familiar das Américas



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.