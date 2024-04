Lucas do Rio Verde: Investimento em Agricultura Familiar na Merenda Escolar

Alto contraste

Oferecer uma merenda escolar de qualidade e impulsionar a agricultura familiar. Esse é o trabalho que a Prefeitura de Lucas do Rio Verde, por meio da Secretaria Municipal de Educação, vem desenvolvendo. Em 2023, a maior parte dos alimentos utilizados no preparo do cardápio da merenda escolar foi adquirido de pequenos produtores rurais do município, um total de R$ 1.7 milhão em investimentos. Isso representa um percentual de 85% do valor repassado ao Município pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), quando a exigência, de acordo com as normas do PNAE, é de no mínimo 30%.

