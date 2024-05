Marinha do Brasil adia concurso para fuzileiros navais A Marinha do Brasil decidiu adiar a prova do concurso de admissão para o curso de fuzileiros navais 2025, que estava marcada para...

Momento MT| 06/05/2024 - 13h02 (Atualizado em 06/05/2024 - 13h02 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share