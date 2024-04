MPMT participa de workshop sobre autismo no TJMT Membros do Ministério Público de Mato Grosso participaram nesta sexta-feira (19) do 2º Workshop sobre Transtorno do Espectro Autista...

Alto contraste

A+

A-

Membros do Ministério Público de Mato Grosso participaram nesta sexta-feira (19) do 2º Workshop sobre Transtorno do Espectro Autista (TEA), com o tema “A realidade no autismo e a importância da inclusão”. O evento, que reuniu mais de 400 participantes presenciais e virtuais, teve o objetivo de promover uma maior compreensão da condição do autismo, além de destacar suas nuances, desafios, necessidades específicas e mostrar a importância da inclusão das pessoas com TEA em todos os segmentos da sociedade. Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT Leia mais em MOMENTO MT



• MPMT participa de workshop sobre autismo no TJMT

• Dólar cai para R$ 5,19, mas sobe 1,53% na semana

• Fundo Phoenix compra estatal de energia de São Paulo por R$ 1 bilhão

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.