MPMT solicita urgência na recuperação da Rodovia MT-170

A Promotoria de Justiça de Cotriguaçu (a 950km de Cuiabá) requisitou à Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Sinfra-MT) a resolução dos critérios de desempate do Pregão Administrativo nº03/2024/Sinfra para reforma da Rodovia MT-170, no trecho entre Cotriguaçu e Juruena, especialmente na região do Distrito de Agrovila. O Ministério Público de Mato Grosso pediu que seja encaminhando o resultado da licitação e o cronograma das obras, em caráter de urgência.

