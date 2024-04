Novo limite de juros para consignado do INSS: 1,68% ao mês Os aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) pagarão menos nas futuras operações de crédito consignado...

Momento MT| 24/04/2024 - 20h33 (Atualizado em 24/04/2024 - 20h33 )

