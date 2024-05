Operação conjunta fecha bar que vendia bebidas alcoólicas para menores em Itanhangá

Um bar que estava comercializando bebida alcoólica para menores de idade foi fechado em uma ação conjunta, realizada na noite de sexta-feira (03.05), pela Polícia Civil, por meio da Delegacia de Tapurah e Polícia Militar de Itanhangá. A proprietária do bar confessou ter conhecimento do comércio ilícito no local e foi presa em flagrante pelo crime.

