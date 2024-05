Participe do Festival Estudantil Temático de Trânsito e ajude a conscientizar sobre segurança viária

Estudantes da Rede Estadual de Ensino de Mato Grosso têm até o dia 25 de maio para se inscrever na 19ª edição do projeto Festival Estudantil Temático de Trânsito (Fetran) 2024, promovido em parceria entre a Secretaria de Estado de Educação (Seduc-MT) e a Superintendência da Polícia Rodoviária Federal (PRF). As inscrições devem ser feitas via formulário, diretamente no site oficial do evento.

