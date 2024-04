Passageira é detida com substância ilícita em ônibus na BR-070 No último dia 19 de abril de 2024, por volta das 23h50, uma equipe da Polícia Rodoviária Federal realizava fiscalizações no km 239...

Momento MT| 23/04/2024 - 13h33 (Atualizado em 23/04/2024 - 13h33 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share