Pesquisa revela: Piadas machistas são as mais ouvidas no Brasil

Segundo o levantamento, aliás, 52% dos entrevistados já reproduziram algum tipo de piada insensível, enquanto 71% já se ofendeu com tais "brincadeiras".

Você já presenciou brincadeiras ofensivas no ambiente de trabalho? Se sim, de acordo com 63% dos brasileiros entrevistados na nova pesquisa da Preply, as empresas são o espaço onde mais se reproduz piadas insensíveis ou de mau gosto à frente do círculo familiar, grupos de amigos e até mesmo das redes sociais.

