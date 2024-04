Polícia Civil desvenda crime brutal em Rondonópolis

Três pessoas envolvidas em um homicídio ocorrido no mês de agosto de 2023 em Rondonópolis (212 km ao sul de Cuiabá) tiveram mandados de prisão cumpridos pela Polícia Civil, no final da tarde de quinta-feira (18.04), em ação realizada pela equipe da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) do município.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.