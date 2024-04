Polícia Civil desvenda mistério por trás da morte de jovem em São Félix do Araguaia A Polícia Civil, por meio da Delegacia de São Félix do Araguaia (1.200 km a nordeste de Cuiabá), identificou o autor do grave feminicídio...

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de São Félix do Araguaia (1.200 km a nordeste de Cuiabá), identificou o autor do grave feminicídio que vitimou a jovem Eva Carla da Silva Amurim, ocorrido no mês de novembro de 2023 no município. O corpo da vítima foi encontrado no dia 20 de março pela equipe da Polícia Civil com auxílio de familiares da jovem. Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT Leia mais em MOMENTO MT



