Prefeitura de Cuiabá avança com obras de infraestrutura na Contorno Leste

A Prefeitura de Cuiabá segue em ritmo total para a entrega de parte da Avenida Contorno Leste, que ligará o Distrito Industrial de Cuiabá à Rodovia Emanuel Pinheiro (MT-251). A previsão é que mais uma etapa de 13 km, sendo 6,5 km em cada sentido da via, seja entregue até o final deste mês pela gestão Emanuel Pinheiro, como parte das programações pelos 305 anos da capital, comemorados em 8 de abril. Integrando o objetivo, nesta sexta-feira (19) as ações se concentraram no trecho compreendido entre os bairros Brasil 21 e Dr. Fábio, com a construção de calçadas e meio-fio, limpeza e sinalizações. Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT Leia mais em MOMENTO MT



