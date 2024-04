Prefeitura de Cuiabá convoca aprovados em diversas funções na área da Educação

Alto contraste

A Prefeitura de Cuiabá publica nesta sexta-feira (19) dez editais de convocação de candidatos aprovados no Processo Seletivo Simplificado para Contratos Temporários de Prestação de Serviços por Tempo Determinado e Formação de Cadastro de Reserva Nº 004/2023/GS/SME, publicado na Gazeta Municipal Nº 687, de 16/08/2023, página 09 a 22, da Secretaria Municipal de Educação. Estão sendo convocados aprovados nas funções de Técnico em Desenvolvimento Infantil (TDI), Técnico em Nutrição Escolar (TNE), Pedagogo para Sala Multifuncional, Professor de Educação Física e Intérprete de Libras para várias regionais. Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT Leia mais em MOMENTO MT



