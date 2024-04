Prefeitura de Cuiabá e TRE se unem para atender população em situação de rua

As dependências do Palácio Instrução, na região central de Cuiabá, recebeu o Mutirão Pop Rua promovido pelo Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso – TRE MT nesta sexta-feira (19). Desde o início da manhã, a Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, Direitos Humanos e da Pessoa com Deficiência, participa da iniciativa com a equipe do Centro de Referência Especializado à População em Situação de Rua – Centro Pop, com a oferta de serviços como cadastramento no programa CadÚnico para acesso aos benefícios do Governo Federal, triagem para encaminhamentos para as unidades de acolhimento e o Cabide Solidário, sendo esse um dos serviços mais procurados pela população em situação de rua e ou vulnerabilidade social.

