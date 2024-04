Prefeitura de Cuiabá realiza recapeamento em trecho da Avenida do CPA

Um novo trecho de recapeamento está sendo concluído pela Prefeitura de Cuiabá nesta terça-feira (23). Os serviços de fresagem do revestimento antigo e recapeamento novo beneficiam 500 metros da Avenida Historiador Rubens de Mendonça (Av. do CPA), no prolongamento próximo ao Comando Geral da Polícia Militar com acesso à maior obra estruturante já realizada para a capital, Avenida Contorno Leste.

