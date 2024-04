Prefeitura e parceiros se unem em Campanha do Agasalho 2024

A Secretaria de Assistência Social e Habitação de Lucas do Rio Verde, parceiros e instituições lançaram, nesta sexta-feira (14), a Campanha do Agasalho 2024 “Aqueça um coração”. O objetivo é coletar o maior número possível de mantas, cobertores, agasalhos, roupas e afins, para suprir as necessidades de famílias e pessoas carentes cadastradas nos serviços do Centro de Referência de Assistência Social.

