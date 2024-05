Prepare um delicioso Pão de Pizza para a criançada! Bata no liquidificador os ovos, o leite morno, o açúcar, a manteiga, o sal e o fermento até que fique homogêneo. Despeje em uma tigela...

Alto contraste

A+

A-

Bata no liquidificador os ovos, o leite morno, o açúcar, a manteiga, o sal e o fermento até que fique homogêneo. Despeje em uma tigela, acrescente a farinha aos poucos, amasse até que fique homogêneo e não grude mais nas mãos. Deixe descansar por 30 minutos. Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT Leia mais em MOMENTO MT



• Sunomono Tastemade – Najla

• Doce de feijão – Najla

• Pão de pizza – Receita Kids

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.