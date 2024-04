Príncipe Harry rompe com Reino Unido e oficializa residência nos EUA O Príncipe Harry mudou sua residência oficial do Reino Unido para os EUA, rompendo de vez os vínculos com seu país de origem. A...

Príncipe Harry

O Príncipe Harry mudou sua residência oficial do Reino Unido para os EUA, rompendo de vez os vínculos com seu país de origem. A alteração foi feita nos registros de sua empresa de turismo sustentável, a Travalyst, e vai na direção de mais um corte de relações de Harry com a família real inglesa.

