Receita deliciosa de Bolo de Banana Diet

Misture os ingredientes secos em uma vasilha e reserve. Unte com manteiga ou margarina sem sal uma forma para bolo sem furo. Misture a canela em pó com o adoçante e polvilhe o fundo da forma (utilize um pouco mais da metade da mistura). Corte as bananas pelo meio no sentido do comprimento e disponha todas menos uma sobre o fundo polvilhado da forma (não precisa cobrir completamente o fundo – vai do gosto). Polvilhe todo o restante da mistura de canela sobre as bananas. Bata os ingredientes líquidos no liquidificador e adicione a mistura sobre os ingredientes secos mexendo com uma colher. Despeje essa massa sobre as bananas na forma e depois espalhe pedacinhos da banana que sobrou sobre o bolo. Agora é só assar em forno médio até dourar.



• Bolo de banana diet

