Receita deliciosa de Macarrão com Berinjela Macarrão com berinjela é uma receita deliciosa e fácil de preparar. Neste prato, a combinação de berinjela, muçarela, bacon e ovos...

Alto contraste

A+

A-

Macarrão com berinjela é uma receita deliciosa e fácil de preparar. Neste prato, a combinação de berinjela, muçarela, bacon e ovos resulta em um sabor incrível que vai surpreender o paladar de todos. Para começar, tempere a berinjela com sal e deixe descansar por 15 minutos. Em seguida, frite a berinjela e reserve. Na mesma frigideira, frite o bacon, adicione os tomates e o caldo dissolvido em água fervente. Cozinhe até secar e então junte a muçarela, misturando bem. Por fim, escorra o macarrão, misture com o molho, a berinjela e polvilhe com os ovos. Sirva quente e aproveite essa deliciosa combinação de sabores! Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT Leia mais em MOMENTO MT



• Sunomono Tastemade – Najla

• Doce de feijão – Najla

• Pão de pizza – Receita Kids

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.