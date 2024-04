Recorde de declarações do Imposto de Renda: mais de 40% dos contribuintes já entregaram Em quase 40 dias, mais de 40% dos contribuintes acertaram as contas com o Leão. Até as 15h30 desta terça-feira (23), a Receita Federal...

Momento MT| 23/04/2024 - 18h03 (Atualizado em 23/04/2024 - 18h03 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share