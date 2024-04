Rei Charles 'ocupado' para encontrar Harry: o que está por trás do distanciamento? O rei Charles III disse estar muito “ocupado” para se encontrar com seu filho mais novo, o príncipe Harry, que tenta uma reconciliação...

Rei Charles III e o filho Harry se encontraram pela última vez em fevereiro deste ano

O rei Charles III disse estar muito “ocupado” para se encontrar com seu filho mais novo, o príncipe Harry, que tenta uma reconciliação com o pai. O filho do monarca, que mora nos Estados Unidos, irá viajar para Londres na próxima semana.

