Representantes do audiovisual defendem incentivos para produções nacionais na regulação do streaming Em audiência pública do Conselho de Comunicação Social do Congresso Nacional nesta segunda-feira (6), foi defendida a promoção das...

06/05/2024

