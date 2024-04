Resgate emocionante: cão é salvo de maus-tratos em ação conjunta Um cão sem raça definida, uma mistura de pit bull com vira-lata de um ano e dois meses de idade, está sob guarda provisória da Secretaria...

Um cão sem raça definida, uma mistura de pit bull com vira-lata de um ano e dois meses de idade, está sob guarda provisória da Secretaria adjunta de Bem-Estar Animal (BEA) devido a maus tratos denunciados por vizinhos. A operação de resgate foi realizada na manhã desta quarta-feira (24) pela Delegacia Especializada de Meio Ambiente (Dema), que solicitou a participação das equipes da Bem-Estar Animal, vinculada à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano Sustentável, da Prefeitura de Cuiabá. Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT Leia mais em MOMENTO MT



