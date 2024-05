Retomada da duplicação e queda acentuada nas reclamações: um ano da "Solução da BR-163"

O dia 04 de maio marca o 1º aniversário da “Solução da BR-163”, como ficou conhecida a troca de controle da Rota do Oeste para o Governo do Estado de Mato Grosso, por meio da MTPar, e o nascimento da Nova Rota do Oeste. Nestes 12 meses foram iniciadas três frentes de obras de duplicação – outras duas estão em vias de serem iniciadas -, e a rodovia passou por uma recuperação geral no seu pavimento, o que resultou na queda de 76,7% no número de reclamação dos usuários e um período chuvoso muito mais tranquilo do que os anteriores.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.