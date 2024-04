Rio aprova feriados durante Cúpula do G20 na cidade

A Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro aprovou hoje (17) projeto PL 2857/2024, que determina feriado municipal nos dias 18 e 19 de novembro devido à realização da Cúpula do G20 na cidade do Rio. O objetivo é facilitar a logística de transporte e segurança das autoridades durante o evento.

