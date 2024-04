Ruas do Rota do Sol e Santa Clara passam por revitalização em Sorriso

Quem passa pelas ruas do Rota do Sol e do Santa Clara já se depara, em alguns pontos, com um tapete de asfalto novinho em folha. Por meio do trabalho que vem sendo executado pela Prefeitura, via equipes próprias da Secretaria de Obras e Serviços Públicos (Semosp), as ruas e avenidas que já apresentavam o desgaste natural pelo tempo, ou até sofriam com “um buraco aqui e outro ali”, estão sendo recuperadas com microrrevestimento asfáltico a frio (MRAF).

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.