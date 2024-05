São Paulo amplia vacinação contra gripe para toda a população a partir de 6 meses

Alto contraste

A partir desta quinta-feira (2), a vacinação contra a influenza, vírus causador da gripe, foi ampliada para toda a população a partir dos seis meses de idade, em São Paulo – capital. A imunização acontece nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs), das 7h às 19h, e nas Assistências Médicas Ambulatoriais (AMAs)/UBSs Integradas, que seguem em horário estendido até as 22h. São necessárias duas semanas para que ela comece a fazer efeito no organismo. A vacina é segura e não causa gripe. Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT Leia mais em MOMENTO MT



