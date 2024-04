Saúde promove encontro para pacientes ostomizados em Sorriso

Um novo momento para trocar experiências. É com esse objetivo que a Secretaria de Saúde e Saneamento realiza na próxima sexta-feira, dia 26 de abril, às 14 horas, realiza o 2.º Encontro de Pacientes Ostomizados de 2024. Desta vez, o diálogo será com um advogado justamente para tratar dos direitos de pacientes ostomizados. No momento, são 24 pacientes ostomizados em Sorriso.

