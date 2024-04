Sema reforça prazo de 90 dias para análise do CAR Digital e evitar suspensão do cadastro

A Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso (Sema-MT) orienta produtores rurais e responsáveis técnicos sobre a importância de seguir os prazos estabelecidos para a análise do Cadastro Ambiental Rural (CAR). Desde a implantação do CAR Digital em março deste ano, o processo automatizado oferece um prazo de 90 dias para análise após a notificação via e-mail. O registro permanece suspenso até a completa regularização.

