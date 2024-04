Senador elogia eficiência da Polícia Civil de Santa Catarina na resolução de homicídios

O senador Jorge Seif (PL-SC) elogiou, em pronunciamento nesta quarta-feira (24), a segurança pública em Santa Catarina. Ele ressaltou o desempenho da Polícia Civil, em conjunto com as demais forças policiais, que conseguiram elucidar 80% dos casos de homicídios. Segundo o senador, os números positivos são reflexos dos investimentos e das estratégias adotadas pela instituição, tanto na parte técnica quanto no orçamento, além do apoio do governo e dos senadores do estado.

