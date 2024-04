Senador Laércio Oliveira defende a expansão do ensino profissionalizante no Brasil Em pronunciamento no Plenário na quarta-feira (17), o senador Laércio Oliveira (PP-ES) defendeu o fortalecimento do ensino profissionalizante...

Em pronunciamento no Plenário na quarta-feira (17), o senador Laércio Oliveira (PP-ES) defendeu o fortalecimento do ensino profissionalizante no país para impulsionar o crescimento econômico e gerar oportunidades aos jovens. Para o senador, é importante que a reforma do ensino médio valorize a educação técnica e profissionalizante. Ele enfatizou que o atual modelo, centrado na formação para o ensino superior, não prepara o jovem, especialmente o mais pobre, para o mercado de trabalho. Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT Leia mais em MOMENTO MT



