Sonho da casa própria: Mais de 100 famílias luverdenses recebem terreno e dão pontapé inicial para construção do “Sonho Meu”

A realização do sonho da casa própria está cada dia mais próximo para mais de 100 famílias luverdenses. Na tarde desta sexta-feira (03), a Prefeitura de Lucas do Rio Verde, por meio da Secretaria de Assistência Social e Habitação, realizou o ato de assinatura de contratos e entrega de lotes aos proponentes da 1ª etapa do "Habitacional Sonho Meu", projeto que faz parte do programa municipal "Ser Luverdense Habitação". O próximo passo será a entrega dos contratos assinados e projetos arquitetônicos, além das demais documentações referentes à construção das moradias.

