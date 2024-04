Sorriso inaugura o 1º Ponto de Inclusão Digital da Justiça Federal em Mato Grosso

Alto contraste

Facilitar o acesso aos serviços essenciais, incluindo perícias, audiências e atermações, para os jurisdicionados que residem em regiões mais afastadas e, em geral, em situação de vulnerabilidade. Essa é a proposta do Ponto de Inclusão Digital da Justiça Federal (PID) inaugurado nesta segunda-feira (22), em Sorriso. A unidade é a primeira de Mato Grosso e foi estruturado para atender ao menos 15 municípios localizados na região médio norte do estado. Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT Leia mais em MOMENTO MT



