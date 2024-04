Sorriso promove evento para conscientização sobre autismo

É preciso falar sobre autismo. E por isso, a Prefeitura de Sorriso, por meio das Secretarias de Saúde, Educação e Assistência Social em parceria com o Centro Especializado em Reabilitação (CER) e a empresa Facilita realiza o 1.º Fórum do Autismo. O evento está programado para amanhã, 24 de abril, com início às 13h30 e término às 17 horas no Auditório da Faculdade Atenas.

