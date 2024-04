Sorriso recebe evento para discutir gestão do trabalho e educação na saúde Desde ontem, 17 de abril, Sorriso é sede da 1ª Conferência Municipal de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde. Com o debate em...

Alto contraste

A+

A-

Desde ontem, 17 de abril, Sorriso é sede da 1ª Conferência Municipal de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde. Com o debate em andamento, hoje profissionais da saúde e a comunidade em geral retornam ao Auditório da Faculdade Atenas a partir das 19 horas para debater o tema “Democracia, Trabalho e Educação na Saúde para o Desenvolvimento: Gente que faz o SUS acontecer”. Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT Leia mais em MOMENTO MT



• Laércio defende a expansão do ensino profissionalizante no Brasil

• Comissão aprova criação do Grupo Parlamentar Brasil-Equador

• Apostas online só poderão ser pagas por PIX, transferência ou débito

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.